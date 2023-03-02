Беларусь «по-соседски» покупает порт «Бронка» в Петербурге

Белоруссия планирует в текущем году осуществить сделку по покупке комплекса «Бронка» в Большом порту Санкт-Петербурга. Об этом рассказал глава Министерства транспорта республики Алексей Авраменко.

«Сделка в процессе, думаю, в ближайшее время завершится… Речь о покупке», – рассказал он журналистам, подтвердив, что по плану покупка должна состояться в 2023 году.

О том, что вопрос передачи Белоруссии многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка», входящего в Большой порт Санкт-Петербурга, обсуждается, рассказал директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что внимание комитета по охране памятников (КГИОП) Санкт-Петербурга привлек снос третьего корпуса санатория «Сестрорецкий курорт».

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