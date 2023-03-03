Искусство — женщинам: вход в Эрмитаж сделают бесплатным 8 марта

Государственный Эрмитаж, расположенный в Санкт-Петербурге, решил сделать подарок к 8 Марта, отменив плату за вход в праздничный день для индивидуальных посетителей. Об этом сообщили в четверг в telegram-канале музея.

«К первому весеннему празднику Эрмитаж подготовил подарок для своих гостей: 8 марта 2023 года вход в Главный музейный комплекс и Главный штаб будет бесплатным для всех категорий индивидуальных посетителей», – рассказали в сообщении, добавив, что у желающих есть возможность заранее оформить бесплатный билет на праздничный день.

Также отмечается, что бесплатные билеты на вход в музей можно будет приобрести в кассах музея непосредственно 8 марта.

«Гости музея смогут увидеть не только постоянные экспозиции, но и временные выставки», — добавили представители пресс-службы Эрмитажа.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, о планах музея на 2023 год.