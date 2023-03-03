Осенью призывной возраст может повыситься

Осенью 2023 года призывной возраст в России может измениться. Проект соответствующего закона поступит в Государственную Думу весной и будет принят к лету, рассказал глава оборонного комитета Совета федерации Виктор Бондарев.

«Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью», – рассказал он, предположив, что в Госдуму законопроект дойдет из рук правительства, учитывая, что данную инициативу озвучил министр обороны Сергей Шойгу.

По словам Виктора Бондарева, подобные изменения требуют комплексной и тщательной работой, из-за чего к началу весеннего призыва данный документ вряд ли начнет действовать. При этом, подчеркнул глава Совфеда, все задействованные в проработке проекта работают над тем, чтобы никакие важные детали не были упущены.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что думают россияне о повышении минимального возраста призыва.

сергей шойгу


 

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