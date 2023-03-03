Город любви: почти 90% петербуржцев чувствуют любовь второй половины

Большая часть жителей Санкт-Петербургов, которые состоят в браке или отношениях, чувствуют себя любимыми. В общей сложности 85% ощущают любовь от второй половины, выяснили эксперты сервиса SuperJob.

«[…] больше всего тех, кто постоянно ощущает теплые чувства со стороны своей второй половины, – среди врачей, воспитателей, администраторов и главных бухгалтеров», – рассказали Gazeta.spb в пресс-службе организации.

Отмечается, что аналитики, программисты и системные администраторы чаще других респондентов сталкиваются с отсутствием подтверждений искренности чувств второй половины.

«Это в мелочах: дает мне выспаться в выходные, заранее включает для меня подогрев сидения в машине»; «Живем во взаимном уважении и понимании», – поделились опрошенные. При этом только 7% заявили, что чувствуют себя любимыми.

Что примечательно, с возрастом респонденты реже видят знаки любви со стороны партнера: тех, кто считает себя любимыми, в возрастном диапазоне от 25 до 34 лет на 4% больше, чем среди опрошенных от 45 лет и старше.

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