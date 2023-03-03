Петербургские подснежники: в Московском районе под снегом нашли 9 нелегальных свалок

В Санкт-Петербурге прокуратура Московского района выявила 9 несанкционированных свалок и теперь добивается их ликвидации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Таяние снега в Северной столице начало вскрывать некоторые ее тайны:

«Установлено, что на земельных участках 17 и 42 по улице Взлетной имеются 9 несанкционированных свалок отходов производства и потребления, относящихся к IV-V классам опасности», – написали в официальном telegram-канале городской прокуратуры.

В суд уже направлены иски о возложении на администрацию Московского района обязанности ликвидировать свалки. Они находятся на рассмотрении.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что экоактивисты обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться со нелегальной свалкой на территории Ленинградской области.

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