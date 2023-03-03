Названы победители XV конкурса «Доверие потребителя» (2022)

1 марта в Лофт Холле Санкт-Петербурга прошла 15-ая церемония награждения общественного независимого конкурса «Доверие потребителя».

Партнерами церемонии выступили Холдинг Setl Group, Самолет Страна, Главстрой Санкт-Петербург, Becar Asset Management и ГК «Акорн».

Гостями вечера стали представители власти, руководители девелоперских компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ипотечных банков, риэлторских агентств, руководители профильных общественных объединений, представители средств массовой информации. Церемония стала итогом большой работы по объединению и поддержке компаний рынка недвижимости, которые годами выстраивают прозрачные и корректные взаимоотношения со своими потребителями, неуклонно и кропотливо улучшают свои продукты.

«Доверие потребителя» – общественный независимый конкурс, где в выборе победителей принимают участие сами потребители, и одновременно это бизнес-платформа для сотрудничества и общения ключевых персон рынка недвижимости, площадка для обсуждения актуальных проблем рынка строительства и недвижимости и сценариев их развития.

Церемония прошла под лозунгом «Возможно все», собрав вместе тех, кто упорно идет к поставленной цели, успешно решает сложные задачи и вопреки обстоятельствам умеет ценить свои достижения, успехи коллег и видеть во всем красоту!

Конкурс проходит при поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко вручил спецприз «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга» Группе «Эталон», компании ПИК и Холдингу Setl Group.

Заместитель председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области Алексей Пасько вручил спецприз заместителя Председателя Правительства Ленинградской области «За весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры Ленинградской области» Холдингу Setl Group, Объединению «Строительный трест» и ГК «Ленстройтрест».

В 2022 году на конкурсный отбор «Доверия потребителя» было представлено: 67 строительных компаний, 44 риэлторских агентства, 20 ипотечных банков, 134 строящихся и построенных жилых комплексов , 43 управляющие компании, 26 строящихся и построенных апартаментов, 18 проектов загородного домостроения в 13-ти номинациях. В финал вышли 46 участников.

За них отдано свыше 52 000 голосов потребителей. Профессиональной оценкой работы финалистов занимались 35 экспертов, около 60-ти «тайных покупателей» и независимый консультант компания Nikoliers. Кроме того, поддержку конкурсу оказали около 30-ти профессиональных и информационных партнеров.

На церемонии каждому из 13-ти победителей были вручены диплом и высшая награда конкурса – Знак «Доверие потребителя». Он представляет собой статуэтку человечка, который приветственно раскрывает руки и делает шаг навстречу. Статуэтка выполнена из стекла, что символизирует прозрачность отношений и хрупкость оказанного компании доверия. Кроме того, каждый победитель получил бессрочное право использовать в рекламных целях изображение Знака – человечка. Обязательным условием использования Знака победителя конкурса «Доверие потребителя» является указание года получения награды.

Победителями в номинациях стали:

Жилой комплекс «Урбанист» ИСГ «Мавис» — номинация «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области»

Жилой комплекс «ОКЛА», ГК «Ленстройтрест» — номинация «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт- класса в Санкт-Петербурге»

Жилой комплекс Alter, Холдинг AAG — номинация «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге»

Жилой комплекс NEWПИТЕР, (1 этап), Объединение «Строительный трест» — номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области»

Жилой экорайон «Юнтолово», «Главстрой Санкт-Петербург» — номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт-класса в Санкт-Петербурге»

Жилой комплекс «Маленькая Франция», Холдинг AAG — номинация «Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге»

Коттеджный поселок «Разметелево», 1-я Академия недвижимости — номинация «Лучший строящийся проект загородного домостроения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Апарт-отель ARTSTUDIO М103, Группа RBI — номинация «Лучший строящийся комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге»

Апарт-отель YE’S MARATA, ГК «Пионер» — номинация «Лучший реализованный комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге»

Группа управляющих компаний «КВС-Сервис» — номинация «Лучшая управляющая компания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

ПАО «Банк Санкт-Петербург» — номинация «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»

ГК «Адвекс. Недвижимость» — номинация «Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»

Холдинг Setl Group — номинация «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и ЛО»