Нежеланное внимание: за какими звездами охотились фанаты-преследователи

Звездная слава имеет много преимуществ, но также может быть и недостатком. Так, например, известной российской певице Лолите пришлось столкнуться с излишним вниманием навязчивого поклонника. Другим знаменитостям даже приходилось обращаться в суд.

Так, по словам Лолиты, излишнее внимание одного из фанатов заставило ее обратиться в полицию:

«Полно психически нездоровых людей. У них случаются обострения. Лучше не провоцировать их, сразу обращаться куда надо. У меня самой была похожая ситуация лет десять назад. Пришлось обратиться в полицию», – пожаловалась Лолита.

Она также подчеркнула, что среди ее знакомых нет артистов, которым не пришлось бы столкнуться с подобным:

«Не знаю ни одного артиста, которого кто-то не преследовал. И каждый из нас хотя бы раз обращался в полицию, менял телефон. Именно по причине психически нездоровых людей», – прокомментировала певица.

Чтобы узнать, каким еще звездам пришлось решать проблему излишне навязчивых поклонников, переходите по ссылке и подписывайтесь на наш Дзен-канал Gazeta.spb.