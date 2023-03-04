Подстелили соломку: петербуржцы рассказали, на что откладывают деньги

Копили ли вы или откладывали на что-либо? Наверняка, хотя бы раз по крайней мере пытались. Справедливости ради, навык это довольно полезный, позволяющий создать экономическую подушку безопасности. Если же настолько далеко не загадываете, то это точно возможность закрыть свою «хотелку», не причинив серьезного ущерба своему бюджету.

Так, каждый третий петербуржец (34%) делает накопления на случай потери всех источников дохода, а каждый пятый (19%) копит на отдых и путешествия. В то же время каждый шестой (16%) — на недвижимость. Примерно 14% копят на будущее для своих детей, а 12% воспринимает свои накопления как пассивный источник дохода. Около 11% говорят, что это деньги на жизнь после пенсии.

Есть и те, кто копит на ремонт (10%), медицинские услуги, автомобиль, собственное образование (по 5%), дорогие вещи (4%) и открытие собственного бизнеса (3%). Каждый десятый откладывает деньги без определенных планов.

Примечательно, что каждый третий горожанин (32%) откладывает от 10% до четверти своих доходов, 29% опрошенных — менее 10%. От четверти до трети заработанного превращает в накопления 11%, от трети до половины — 9%. Еще 4% удается откладывать более половины того, что они зарабатывают.