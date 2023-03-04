Фигурист Роман Костомаров постепенно приходит в сознание

Кажется, впервые за долгое время на горизонте замаячили позитивные новости о состоянии Олимпийского чемпиона, фигуриста Романа Костомарова. По словам источника издания ТАСС, Костомаров постепенно приходит в себя, может даже немного двигаться.

Однако говорить о полном возвращении в сознательное состояние пока рано, для этого требуется все-таки больше времени, говорит источник. Тем не менее положительная динамика все-таки есть, уверяет источник.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров попал в реанимацию стало известно 10 января. Тогда врачи диагностировали ему пневмонию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Днем позже спортсмен оказался в «Коммунарке», где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в самых экстренных случаях.

Через десять дней после госпитализации у Романа Костомарова началась гангрена, из-за чего ему пришлось ампутировать часть ноги и несколько пальцев на руках.