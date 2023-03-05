Во всех районах Петербурга откроют мини-центры для реабилитации раненых участников СВО

В каждом районе Петербурга создаются мини-центры для реабилитации раненых участников спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, принимать для реабилитации бойцов будет новое здание поликлиники №12 Невского района, например. Кроме этого, новое здание передано в оперативное управление поликлиники №100. На сегодняшний день оно оснащено всем необходимым оборудованием.

Кроме этого, по словам властей, сейчас учитывается при открытии новых поликлиник ковидный опыт. Например, в части перераспределения потоков пациентов.

Ранее сообщалось, что петербуржский водитель после ДТП выпал из автомобиля с эстакады, однако все-таки выжил. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии. Изначально дело было так: два автомобиля двигались в попутном направлении и столкнулись. Более того, произошло опрокидывание машин, одна повисла на барьерном ограждении. После этого водитель и упал с эстакады.