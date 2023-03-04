Чудо, не иначе: в Петербурге водитель выпал из автомобиля с эстакады и выжил

Знакома фраза в рубашке родился? Она совершенно точно подходит под происшествие, случившееся на кольцевой автодороге в Северной столице. Петербуржский водитель после ДТП выпал из автомобиля с эстакады, однако все-таки выжил. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии. Изначально дело было так: два автомобиля двигались в попутном направлении и столкнулись. Более того, произошло опрокидывание машин, одна повисла на барьерном ограждении. После этого водитель и упал с эстакады.

Как уточняет ТАСС, из-за аварии заняты первая полоса и полоса безопасности. Прямо под этим участком эстакады проходит Пулковское шоссе, которое ведет в сторону аэропорта. По информации местных СМИ, водитель выпал на разделительную полосу магистрали.

Ранее сообщалось, что Петербург не перестает быть криминальной столицей страны. Без сводки происшествий день уже совсем не тот. В этот раз сотрудники полиции Выборгского района ищут двух мужчин, напавших 3 марта на 17-летнего подростка.