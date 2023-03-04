Выстрелили из ракетницы и ударили шокером: в Петербурге разыскивают напавших на 17-летнего подростка

Петербург не перестает быть криминальной столицей страны. Без сводки происшествий день уже совсем не тот. В этот раз сотрудники полиции Выборгского района ищут двух мужчин, напавших 3 марта на 17-летнего подростка.

Во дворе дома по Большому Сампсониевскому проспекту напали на подростка, 17 лет, выстрелили из ракетницы, а так же брызнули в глаза из перцового баллончика.

Как выяснилось, двое неизвестных, во время внезапно возникшего конфликта, распылили перцовый баллончик, выстрелили из ракетницы и нанесли несколько ударов в область лица и тела кулаками, а так же ударили в область шеи шокером молодого человека.

Юноша был госпитализирован в медицинское учреждение, откуда в удовлетворительном состоянии отпущен домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.