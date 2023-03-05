Синдром отмены: что изменится в системе высшего образования в России?

В последнее время правительство России щедро на высказывания о переменах в системе высшего образования. Сначала Россия заявила о выходе из Болонской системы, теперь — о необходимости вернуться к традиционной для России системе подготовки специалистов. Говорили много, но так и непонятно, а что же произойдет. Рассказываем.

В Министерстве науки и высшего образования РФ сообщили, что все вузы России исключены из Болонского процесса. Такое решение вынесла Болонская группа. Все ректоры и руководители вузов подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со спецоперацией, поэтому все вузы страны фактически исключены из Болонского процесса.

Правда, власти утверждают, что фактически эта история ничего не меняет. Так, замглавы минобра РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что Болонская система — не договор, чтобы его расторгать или из нее выходить.

«Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», — добавил замминистра.

Сплошные плюсы?

Но и на этом российские власти заявили, что вернуться к традиционной для России системе подготовки специалистов в вузах.

Поясним, что президент Владимир Путин предложил вернуться к традиционной модели подготовки специалистов сроком пять-шесть лет.

«Предлагаю вернуться к базовой для нашей страны системе образования и вернуть специалитет со сроком обучения от четырёх до шести лет. Для отдельных специальностей можно будет продлить обучение. Аспирантура будет выделена в отдельный блок»,— сказал Путин.

Сейчас начальным этапом академической квалификации в России является бакалавриат. Он является традиционным для участвующих в Болонском процессе стран.

Итак, что касается изменений. Как пояснил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, изменения позволят бесплатно поступать в магистратуру после любого базового высшего образования. Как итог, срок обучения может составить от четырёх до шести лет. При этом, в зависимости от профессии, отрасли и запроса рынка, по одной специальности или в одном вузе смогут предложить разные по сроку подготовки программы;

Магистратура и ординатура от нас-таки никуда не денутся, если требуется более узкая специализация, то продолжить обучение дальше возможность у российских студентов будет.

А что по полученным дипломам?

Собственно, в этом направлении точно беспокоиться не стоит. Студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить обучение по действующим программам. Нет повода для переживаний и у тех, кто окончил вуз по действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры. Их дипломы пересматривать не будут.

Глава государства отметил, что переход на новую систему должен быть плавным. Поэтому Правительству совместно с парламентом необходимо внести поправки в законодательство.

В чем будущее?

Будущее за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры, говорит Фальков. Но не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре. Надо дать возможность индустрии самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована. А потом человек сам будет решать, куда он пойдёт учиться.