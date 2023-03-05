Принц Гарри: «Я не такой, как моя семья»

Принц Гарри в разговоре с телеканалом Sky News рассказал, что всегда ощущал себя не таким, как другие члены королевской семьи. Более того, он подметил, что и его мать принцесса Диана сталкивалась с таким же чувством.

Он пояснил, что всегда чувствовал, что немного не такой, как остальные члены семьи. Он чувствовал себя странно, «находясь в этом контейнере». Он сказал, что и его мама ощущала то же самое, поэтому для него это имеет смысл.

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