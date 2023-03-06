Разрешение когда-то дадут: ждет ли нас нейробудущее

Будущее, каким его видят писатели-фантасты, переходит в область «настоящего», но не слишком резко. Так, по мнению современных ученых, «чипирование» мозга возможно, но не в ближайшее время.

Бизнесмен и один из богатейших людей на планете Илон Маск вместе с его компанией Neuralink подал заявку на испытания нейрочипа на людях, однако управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США ее отклонило.

«Такая технология требует полномасштабных и всесторонних испытаний», – объяснил в беседе с телеканалом 360 эксперт по защите информации, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, технология, позволяющая имплантировать почти неограниченное число электродов в мозг, еще нуждается в обкатке. При этом рассчитывать на то, что разрешение на использование чипов людьми будет дано в ближайшее время, точно не стоит.