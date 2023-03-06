Очистить все это невозможно: в Смольном рассказали о борьбе со снегом

Предприятия, входящие в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга заняты устранением последствий воскресного снегопада, сильнейшего в году. К сожалению, в полной мере это сделать просто невозможно, заявили в горадминистрации.

«На выходных атмосферный фронт снова превратил город в праздничную открытку, засыпав все 11-сантиметровым слоем пушистого снега», – написали в официальном telegram-канале Смольного, отметив, что это снегопаде было известно заранее.

Правда, признались представители администрации, даже имея информацию заранее, очистить более 2,8 тысяч километров дорог Санкт-Петербурга «мгновенно» невозможно.

Сегодня 942 единицы техники ликвидируют последствия разгула стихии и обрабатывают поверхности противогололедными материалами. К сожалению, этого оказалось слишком мало, чтобы петербургские автомобилисты начали утро не с пробок.

Ранее Gazeta.spb уже рассказывала о том, что в утренний час пик Санкт-Петербург сковало многокилометровыми заторами.