С 10 марта в Петербурге начинаются разводки мостов перед навигацией

Впервые в 2023 году в Санкт-Петербурге пройдут технологические разводки мостов. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест». Согласно опубликованным планам предприятия, до начала навигации мосты разведут почти 60 раз.

«[…] первой переправой, разведенной в преднавигационный период 2023 года, станет мост Александра Невского. Это случится в ночь с 9 на 10 марта с 02:20 до 05:10», – сообщили в официальном telegram-канале «Мостотреста».

Отмечается, что в рамках очередного этапа капитального ремонта Биржевой мост будут разводить каждую ночь в период с 6 по 11 марта на период времени с 01:00 до 05:45 движение будет перекрыто. Это необходимо для проведения работ на разводном механизме.

При этом в дальнейшем вплоть до открытия навигации 10 апреля, разводки мостов по Неве и Малой Неве будут осуществляться почти каждую ночь.

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