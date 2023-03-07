Компас и коробка с бабочками – каких неожиданностей ждут женщины 8 Марта

Многие мужчины стремятся к тому, чтобы их подарок был воспринят женщиной по-особенному. Удивительно, но лидерами среди самых неожиданных подарков женщины назвали цветы и домашних животных, следует из данных исследования, проводимого сервисом SuperJob. А кто-то ждет на Всемирный женский день подарочную коробку с живыми бабочками.

«Для 11% женщин самым необычным подарком на 8 Марта стали цветы и комнатные растения», – сообщили в пресс-службе организации, добавив, что особенными цветы делает личность человека, дарящего их, или экзотический выбор растения.

Еще 8% респонденток были бы удивлены, получив в подарок на праздник домашнее животное. Для 5% неожиданным подарком будут украшения, сертификаты на разные активности, одежда и обувь. Путешествия, посуду и бытовую технику не ждут от окружающих мужчин по 4% опрошенных.

Перечень был бы неполным без подарков, которые женщины совсем не ожидают. В их числе были названы компас, летняя резина, набор рыбака, песня и живые бабочки.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, на что мужчины потратят больше всего денег 8 марта.