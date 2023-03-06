С праздником! На что мужчины потратят больше всего денег 8 марта

До главного женского праздника – 8 марта – остались считанные дни, и мужчины уже готовят подарки. Интересно, что за год «подарочный» бюджет сократился, а «цветочный», напротив, вырос.

По результатам исследования, проведенного экспертами сервиса SuperJob, среднестатистическому мужчине в России подарки обойдутся в 4100 рублей, а цветы – в 3000 рублей.

«По сравнению с прошлым годом, среднестатистический “подарочный” бюджет снизился на 400 рублей, а “цветочный”, напротив, вырос на 300 рублей», – рассказали Gazeta.spb в пресс-службе ведомства. Что интересно, на подарки больше всего тратит молодежь.

При этом следует отметить, что среди россиян становится все больше тех, кто отказался от вручения цветов 8 марта. Так, в этом году 39% мужчин не собираются делать подарки и дарить букеты в Международный женский день. Это больше, чем когда-либо.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что вход в Эрмитаж сделают бесплатным 8 марта.