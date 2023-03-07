Роспотребнадзор: Россия побеждает грипп и ОРВИ, а ковид – не очень

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Российской Федерации постепенно улучшается. Об этом свидетельствуют данные, полученные медиками. В то же время, коронавирусная инфекция пока не сдает позиции, что соответствующим образом сказывается на количестве заболевших, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В части заболеваемости гриппом и ОРВИ была отмечена постепенная стабилизация ситуации. Показатель заболеваемости за 9-ю неделю снизился на 14% по сравнению с 7-й, предпраздничной неделей. Общее количество заболевших превысило 900 тысяч человек», – уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Эта информация частично соотносится с позицией врача-иммунолога Ирины Ярцевой. По ее словам, в настоящий момент в России третья волна гриппа, она же заключительная. Тем не менее, ее завершения не стоит ждать раньше начала апреля.

Также в пресс-службе Роспотребнадзора осветили и эпидемиологическую ситуацию с COVID-19:

Сохраняется активность эпидпроцесса по COVID-19 […] Показатель заболеваемости вырос почти на 8% по сравнению с предыдущей неделей», – уточнили в пресс-службе ведомства.

При этом в разговоре с Gazeta.spb Иммунолог Ирина Ярцева отметила, что заболеваемость коронавирусом характеризуется циклами или «волнами», которые должны пойти на спад с наступлением лета. Это же означает и то, что осенью 2023 года COVID-19 снова будет показывать устойчивый рост числа заболевших.

Тем не менее, положительные стороны у ситуации также имеются. В частности, теперь у россиян уже не наблюдается послековидного синдрома – последствия болезни исчезают спустя неделю. Количество пневмоний также заметно уменьшилось.

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