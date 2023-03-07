Петербургские экскурсоводы выступили против изменений охранных зон

В Санкт-Петербурге больше 80 гидов выступили против изменений границ охранных зон, расположенных на территории города. Защитники истории обратились с просьбой проголосовать против правок к председателю городского Законодательного собрания Александру Бельскому.

В среду, 22 февраля, законопроект, предполагающий изменение границ охранных зон в Санкт-Петербурге, прошел чтение в верхней палате петербургского парламента. Документ определяет, где можно вести работе по строительству и реконструкции. Новая редакция закона, однако, вызвала яркую негативную реакцию гидов. По их мнению, данная инициатива может повлечь за собой вред для архитектуры исторической города.

«Новая редакция закона снимает строительные запреты, которые защищают и сохраняют наш город в угоду реализации транспортных проектов и реновации, что совершенно недопустимо», – цитирует текст обращения экскурсоводов РБК.

Ранее Gazeta.spb уже рассказывала о безуспешных попытках градозащитников воспрепятствовать строительным работам на Белой Горе в Сестрорецке.

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Петербургские экскурсоводы выступили против изменений охранных зон
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