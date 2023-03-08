Вблизи Камчатки бушует землетрясение

Что ж, не опять, а снова. Природа продолжает бушевать и устраивать тряски жителям. За последнее время где только землетрясения не фиксировали: в Турции, Монголии, у берегов Крыма, в Сирии и у побережья Японии. В этот раз землетрясение разволновало Тихий океан.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Геофизическую службу РАН, землетрясение произошло у полуострова Камчатка, его магнитуда достигала 6,1 балла.

Очаг залегал в 340 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 58,8 километра.

Ранее мы сообщали о землетрясении в море в районе города Кусиро на самом северном японском острове Хоккайдо.