Сильное землетрясение произошло в Японии

Последнее время все чаще поступают известия о происходящих землетрясениях в разных уголках планеты. В этот раз природное явление затронуло Японию. При этом землетрясение было довольно-таки серьезным — магнитуда достигала 6,1 балла.

Как пояснили в метеорологическом управлении Японии, природное явление произошло в море в районе города Кусиро на самом северном японском острове Хоккайдо. Очаг явления был на глубине 60 километров. Угрозы в виде цунами специалисты не предвидят. Информации о жертвах или каких-то разрушениях на данный момент нет.

Самые сильные толчки ощущались в городе Немуро и составили пять баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Всего подземные толчки ощутили жители 12 префектур.