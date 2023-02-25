Пензенская область ответила на санкции США

Не только Евросоюз на пару с США могут разбрасываться запретами и санкциями. России тоже есть чем ответить, даже отдельно взятым регионам. Так, в игру вошел губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

На днях Госдепартамент США заявил о введении санкций против губернаторов российских регионов, среди них есть и Мельниченко. В своем телеграм-канале он написал, что может с гордостью сообщить, что оказался в числе тех губернаторов, в отношении которых ввели персональные санкции. Он отметил, что ему приятно оказаться в компании 45 глав других российских регионов.

По его мнению, это говорит только о том, что все делается правильно, а санкциям в свой адрес он не удивлен. Более того, он отметил, что ранее по работе ему приходилось контактировать с представителями «коллективного Запада». То хамство и высокомерие, с которым приходилось столкнуться тогда, забыть трудно, говорит губернатор.

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