Жители центра Петербурга могут надеяться на чистую воду

Жителей Санкт-Петербурга не удивить историями про неприятный запах от воды в центре города. Тем не менее, у жителей Центрального района есть шанс забыть об этом. Городской Водоканал устроит ремонт Главной водопроводной станции на Кавалергардской улице.

Информация об организации работ была опубликована на официальном портале госзакупок. В настоящий момент ведутся поиски подрядчика, который сможет завершить проектно-изыскательские работы до конца 2024 года. За это ему заплатят 285,5 миллиона рублей.

Следует отметить, что главная станция обеспечивает питьевой водой более 1 миллиона человек в нескольких районах Петербурга, в том числе в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском.

Известно, что на станции планируют установить не менее двух ступеней обработки воды с применением реагентной обработки воды, обеззараживанием и другими средствами очистки.

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