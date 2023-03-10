В Петербурге к 2026 году пообещали заменить все лифты, отъездившие свое

В Санкт-Петербурге в рамках капитального ремонта жилых домов произведут замену всех лифтов, которые уже выработали свой срок эксплуатации. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Таких (лифтов, выработавших срок эксплуатации – прим. ред.) сейчас в городе порядка 7000 единиц», – уточнили в официальном telegram-канале Смольного со ссылкой на слова вице-губернатора Анатолия Повелия, сказанные им в прямом эфире Центра управления регионом.

Согласно его заявлениям, администрация Санкт-Петербурга увеличивает финансирование и наращивает темпы ремонта лифтового оборудования.

Также отмечается, что выделенные дополнительно 3 миллиарда рублей из городского бюджета позволили заменить 1460 лифтов в прошлом году. Учитывая то, что в 2023 году на эти нужды выделили уже 6 миллиардов рублей, ожидается замена порядка двух тысяч единиц оборудования.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что глава Следственного комитета поручил разобраться в ситуации с лифтом в доме на Авангардной.