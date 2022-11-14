Глава СКР поручил разобраться в ситуации с лифтом в доме на Авангардной

Глава СКР поручил разобраться в ситуации с лифтом в доме на Авангардной
Фото: Unsplash

Жители десятиэтажного дома, расположенного на Авангардной улице, 24, в Санкт-Петербурге жалуются на неработающий лифт. Он не исполняет свои функции уже 4 месяца.

«В социальных сетях жители десятиэтажного дома на улице Авангардной города Санкт-Петербурга, среди которых люди с ограниченным возможностями здоровья, пожилые граждане, а также матери с детьми, жалуются на то, что на протяжении четырех месяцев в их доме не работает лифт», – сообщили в официальном telegram-канале СК РФ.

На официальном онлайн-портале «Наш Санкт-Петербург» жильцами были выложены 4 жалобы на неработоспособность лифта за последние два месяца. Также отмечается, что управляющая компания ООО «Жилищник» не может решить вопрос, хотя жильцы дома ежемесячно оплачивают содержание лифтов.

Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил исполняющей обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Марине Григорьевне Парастаевой представить доклад о ситуации.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что с петербургского судостроительного завода «Пелла» пытаются получить более 800 млн рублей через суд.

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