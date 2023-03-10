В апреле 2023 года из Петербурга в Тунис откроют прямые рейсы

Перечень мест, куда смогут отправиться жители Санкт-Петербурга расширяется. В апреле текущего года для них откроется тунисский Монастир, сообщили в пресс-службе аэропорта «Пулково».

«Рейсы будут выполняться дважды в неделю на воздушных судах Airbus A320 вместимостью 182 кресла», – уточнили в официальном telegram-канале воздушной гавани, отметив, что первые самолеты вылетят из Санкт-Петербурга в Тунис чуть меньше, чем через месяц – 7 апреля.

Также уточняется, что согласно расписанию, прибытие самолетов в Северную столицу запланировано в 00:25. Вылет будет производиться на час позже – в 01:15. Что примечательно, с 8 апреля Nouvelair Tunisie начнет пускать самолеты в Тунис из Москвы, а с середины мая текущего года список пополнится еще одним рейсом, следующим в столицу Туниса.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, курортный сбор принесет Санкт-Петербургу ориентировочно 400-500 миллионов рублей.