АТОР подсчитал, сколько Петербург получит от курортного сбора

По данным Ассоциации туроператоров России, после введения курортного сбора в Петербурге, гости города смогут заплатить ориентировочно 400-500 миллионов рублей. Такие данные приводит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Он считает, что сбор составит в совокупности 0,04-0,05% доходов бюджета Петербурга. Кроме этого, он обратил внимание на то, что введение туристического сбора вряд ли существенно повлияет на турпоток. Хотя вполне допустимы имиджевые потери, считает эксперт.

Как минимум, это начнет подтормаживать заселение туристов в отель. Стоит учитывать и то, что сбор не распространяется на апартаменты, а значит гостиницы будут в неравном с ними положении.

Отметим, что введение туристического сбора в Петербурге обсуждалось не первый год. Сейчас его хотят ввести с августа 2023 года в экспериментальном формате. Он составит 100 рублей в сутки с человека. Уплачивать его должны будут туристы старше 18 лет.

туризм


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Иосиф Пригожин о Милохине: «Этого щенка накачали, сделали из него звезду, а ...
Зима не хочет отпускать Петербург: ночь на 10 марта может стать самой холодной
В ответе за газ, который подали? На ком вина за взрывы газа в домах
АТОР подсчитал, сколько Петербург получит от курортного сбора
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге набирает обороты
Бизнес Петербурга нацелился на СНГ, Азию и Латинскую Америку
Ни поесть, ни поехать: приложения Яндекс.Go обвалились по всей стране
Платежные стикеры — новый способ бесконтактной оплаты