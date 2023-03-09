АТОР подсчитал, сколько Петербург получит от курортного сбора

По данным Ассоциации туроператоров России, после введения курортного сбора в Петербурге, гости города смогут заплатить ориентировочно 400-500 миллионов рублей. Такие данные приводит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Он считает, что сбор составит в совокупности 0,04-0,05% доходов бюджета Петербурга. Кроме этого, он обратил внимание на то, что введение туристического сбора вряд ли существенно повлияет на турпоток. Хотя вполне допустимы имиджевые потери, считает эксперт.

Как минимум, это начнет подтормаживать заселение туристов в отель. Стоит учитывать и то, что сбор не распространяется на апартаменты, а значит гостиницы будут в неравном с ними положении.

Отметим, что введение туристического сбора в Петербурге обсуждалось не первый год. Сейчас его хотят ввести с августа 2023 года в экспериментальном формате. Он составит 100 рублей в сутки с человека. Уплачивать его должны будут туристы старше 18 лет.