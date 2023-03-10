Финская таможня: на границе с Россией растет уровень нарушений

Пакеты санкций, принятые Евросоюзом в отношении России и Белоруссии, привели к «огромному» увеличению числа таможенных правонарушений, зафиксированных финскими таможенниками на границе с РФ в 2022 году.

«Огромный рост правонарушений в сфере регулирования является одним из самых значительных изменений, произошедших в прошлом году», – процитировали слова руководителя отдела правоприменения таможни Финляндии Ханну Синкконена в пресс-службе ведомства.

Согласно его словам, количество нарушений, за которыми последовало предварительное расследование, превысило 300. Нормой раньше считалось несколько случаев предполагаемых правонарушений в сфере регулирования.

При этом за 2022 год таможенные службы Финляндии выявили 6 482 таможенных правонарушения. Прирост в сравнении с показателями 2021 года составляет более тысячи случаев. Суммарный ущерб, который мог бы быть нанесен в 2022 году, в свою очередь, оценивается более чем в 100 миллионов евро.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что приграничное сотрудничество между Санкт-Петербургом и Финляндией было прекращено.