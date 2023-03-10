Минобороны: новых мероприятий, связанных с мобилизацией, не планируется

Министерство обороны Российской Федерации в настоящее время не занято никакими дополнительными мероприятиями, приуроченными к частичной мобилизации. Об этом рассказали в рамках брифинга Национального центра управления обороной.

«Никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», – заверили россиян.

Следует отметить, что за прошедшую неделю центр принял 54 звонка. В министерстве их объясняют психологическим давлением, которое запад оказывает на россиян, распространяя недостоверные данные. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, и членам их семей будет проще получить действующие в регионах меры социальной поддержки. Все необходимые детали можно узнать на официальном портале Объясняем.рф.