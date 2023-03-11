С 13 марта покупка билетов в кассах Ленинградского зоопарка станет недоступна

С понедельника, 13 марта, в Ленинградском зоопарке на время закроют кассы. Осуществить покупки билета можно будет исключительно через сайт, сообщили в пресс-службе зоосада.

«С понедельника 13 марта посещение зоопарка осуществляется только по электронным билетам», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Ленинградского зоопарка.

Посетителей также заверили, что, в случае покупки бумажного билета, контролеры без каких-либо проблем впустят его обладателя. Также они будут рады помочь с осуществлением покупки билета в режиме онлайн тем, кто не смог приобрести его до того, как приехал в зоопарк.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Ленинградском зоопарке выявили нарушения. Так, например, часть сотрудников занимала сразу несколько должностей, а отдельные посты просто дублировали друг друга.

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