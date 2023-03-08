КСП: в Ленинградском зоопарке выявили нарушения

Контрольно-счетная палата Петербурга организовала проверку в Ленинградском зоопарке. Как выяснилось, нарушений более чем.

Как пишет «Табло СМИ«, одна из выявленных проблем — часть сотрудников занимала сразу несколько должностей. Банально, должности могли дублировать друг друга. Помимо этого, работники могли использовать в личных целях служебные автомобили.

Еще одна загвоздка — зоопарк растрачивал бюджетные средства не по установленным целям. Некоторые расходы там просто не смогли подтвердить — например, на закупку светильников и светодиодов по завышенной цене, утверждает «МК в Питере».