КСП: в Ленинградском зоопарке выявили нарушения

Контрольно-счетная палата Петербурга организовала проверку в Ленинградском зоопарке. Как выяснилось, нарушений более чем.

Как пишет «Табло СМИ«, одна из выявленных проблем — часть сотрудников занимала сразу несколько должностей. Банально, должности могли дублировать друг друга. Помимо этого, работники могли использовать в личных целях служебные автомобили.

Еще одна загвоздка — зоопарк растрачивал бюджетные средства не по установленным целям. Некоторые расходы там просто не смогли подтвердить — например, на закупку светильников и светодиодов по завышенной цене, утверждает «МК в Питере».

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