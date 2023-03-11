Проезда нет: внутреннее кольцо КАД собираются перекрывать

На 12 километре Кольцовой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербург (КАД) полностью перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Недоступным для проезда станет промежуток между транспортной развязкой на пересечении КАД с Западным скоростным диаметром (ЗСД), а также развязкой на пересечении с Парашютной улицей.

«В связи с производством работ по монтажу П-образной металлической опоры над проезжей частью КАД будет четыре раза в течение ночи полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу», – предупредил автомобилистов начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Также отмечается, что перекрытие движения запланировано на 12 марта.

Ранее Gazeta.spb рассказывала об ограничениях движения транспорта, которые были введены в Санкт-Петербурге в текущем месяце.

кад перекрытие движения


 

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