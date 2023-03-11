В Петербурге вырыли проход для начала Красносельско-Калининской линии метро

Основные горнопроходческие работы на первом участке Красносельско-Калининской линии метрополитена Санкт-Петербурга были закончены. Об этом рассказал глава городской администрации Александр Беглов.

«На днях наши метростроевцы закончили проходку наклонного хода “Путиловской”», – уточнил губернатор на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он также отметил, что на прокладывание тоннеля протяженностью в 116 метров, предназначенного для будущей установки эскалаторов, ушло меньше года. За это время метростроителями были смонтированы свыше 150 чугунных колец.

По словам Александра Беглова, в настоящий момент ведутся необходимые работы по обустройству подземного вестибюля «Путиловской». Запуск составов по участку от «Юго-Западной» до «Путиловской» назначен на 2024 год.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Метрострой Санкт-Петербурга отменил аукцион на строительство новой ветки метро.