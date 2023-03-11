Уничтожитель круп: Роспотребнадзор рассказал, как защититься от «пищевой моли»

Южная амбарная огневка или «пищевая моль» является одной из самых распространенных и при этом опасных вредителей запасов зерна и семян, которые могут найтись на кухне у многих россиян. О том, как бороться с вредителем рассказали в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«Пищевая моль […] может развиваться в хранилищах, мукомольных предприятиях, хлебокомбинатах и пивных заводах, кондитерских фабриках, жилых помещениях», – уточнили в пресс-службе ведомства, отметив, что огневка может причинить вред запасам пшеницы, кукурузы, ржи, риса и пшена.

Не пожалеет пищевая моль и кондитерские изделия, особое предпочтение отдавая шоколадным конфетам и пряностям. Основной причиной появления «пищевой моли» в свою очередь, принято считать приобретение круп впрок в больших количествах. Следует избегать этого.

Если же огневка все-таки была обнаружена, необходимо проверить все пищевые продукты. Зараженные должны быть проморожены, а после – выброшены. В месте обнаружения пищевой моли следует провести тщательную уборку.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том о риске заболевания лихорадкой Зика в Европе.