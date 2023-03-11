Роспотребнадзор напомнил о риске заболевания лихорадкой Зика в Европе

На фоне по-настоящему зимней погоды в Санкт-Петербурге все сильнее хочется сменить обстановку. Однако нужно помнить и об осторожности. Роспотребнадзор предупреждает о риске заражения Лихорадкой Зика (ЛЗ) при путешествиях по Европе.

«В связи с сообщениями в СМИ о регистрации завозных случаев лихорадки Зика в Европе Роспотребнадзор рекомендует российским туристам соблюдать меры предосторожности при посещении эндемичных регионов», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Также экспертами надзорного органа отмечается, что наибольшее число случаев ЛЗ выявляется в странах панамериканского региона и на территории Индии. Кроме того, случаи заражения фиксировались на территории Бразилии, Боливии и Колумбии.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге набирает обороты.

путешествия Роспотребнадзор


 

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