Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге набирает обороты

Управление Роспотребнадзора Петербурга и Ленобласти вновь отчиталось о заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как сообщает пресс-служба ведомства, за неделю вирус стал атаковывать жителей на 65,6% чаще.

Однако даже этот показатель все-таки на 20,6% ниже недельного эпидемического порога. Среди негриппозных вирусов чаще всего жителей Северной столицы мучали риновирусы, РС-вирусы и сезонные коронавирусы. Что касается гриппа, то чаще встречаются вирус В и А.

Чтобы снизить риски заболеваемости, стоит носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте, не забывать обрабатывать руки антисептиками. Конечно же, не стоит заниматься самолечением, а при первых же признаках обратиться к специалистам.

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