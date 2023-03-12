По участку КАДа не получится разогнаться до 5 апреля

Между 55 и 56 километрами внутреннего кольца кольцевой автодороги (КАД) до 5 апреля принято решение ограничить скорость движения. В чем же причина, спросите вы? В планах провести работы по замене шумозащитных экранов. Информацией об этом поделились в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, на этом участке (вблизи развязки с Октябрьской набережной) на всех четырех полосах можно будет ездить в пределах 50 километров в час. Такие ограничения будут действовать с 13 марта до 5 апреля. Работы будут вестись круглосуточно, для автомобилистов установят временные знаки и сигнальные фонари, пишет nwpress.

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