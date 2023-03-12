Россияне смогут разглядеть несколько планет одновременно в марте

Уже в марте россияне смогут застать очень необычное небесное явление. Невооруженным глазом получится разглядеть сразу несколько планет! Сконцентрировать свое внимание нужно 24 марта, если будет ясная погода. В этот день Луна и Венера пройдут рядом друг с другом.

Именно поэтому, помимо Венеры, вы сможете разглядеть достаточно высоко над горизонтом и Марс, но он по сравнению с Венерой не такой яркий. На западном горизонте также будет виднеться Юпитер.

Счастливые обладатели телескопа смогут увидеть также Уран и Нептун. Самое время будет поглядеть и на различные созвездия. Как никогда отчетливо будут видны Большая и Малая Медведицы, Большой Пес, звезда Сириус.

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