Россиян — россиянам? Жители страны высказались, стоит ли отдавать на усыновления детей иностранцам

Не так давно в Государственную думу был внесен проект закона, который запрещает усыновление российских детей-сирот родителями из недружественных государств. При этом запрет на усыновление могут снять, если та страна перестанет совершать недружественные действия в отношении нашей. Портал SuperJob провел опрос и узнал, что думают россияне по поводу этой инициативы.

Так, целиком и полностью вызывает одобрение эта инициатива только у 27% россиян. Еще 23% считают, что усыновление российских детей должно быть под запретом для всех иностранцев. В то же время 27% считают, что то, откуда родители, совершенно не имеет значения.

Интересно, что 32% из тех, кто против инициативы, сами когда-либо думали об усыновлении ребенка. Есть и фактор возраста: чем моложе респонденты, тем больше среди них несогласных с запретом усыновления в недружественные страны. Бездетные респонденты выступают против запрета на иностранное усыновление чаще, чем те, кто имеет детей (31% против 19%).

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