Москву и Кавказ свяжет круизный поезд

Между Москвой и Кавказом будет курсировать круизный поезд. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на РЖД. Планируется, что поезд будет запущен со 2 мая и будет курсировать до конца сентября.

В отдельные даты из Москвы будет отправляться туристический поезд «Жемчужина Кавказа». Маршрут круизного поезда в предстоящем сезоне хотят немного изменить. Он будет проезжать через Адыгею, Северную Осетию-Аланию, Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию и Ингушетия.

Вершины гор, ущелья, водопады, высокогорные озера, термальные источники и уникальные ландшафты — все это смогут увидеть туристы во время путешествия.

Ранее сообщалось, что, как выяснилось, идея создать театры в общеобразовательных школах кажется стоящей только 52% жителей Северной столицы.

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