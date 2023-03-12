Только половина петербуржцев одобряет появление театров при школах

Как выяснилось, идея создать театры в общеобразовательных школах кажется стоящей только 52% жителей Северной столицы. Больше всего выступают «за» эту инициативу родители школьников — среди них доля поддержки достигает 61%. Такие данные приводит портал по поиску работы SuperJob.

Те, кто выступает за это решение, отмечают, что создание театров может благотворно повлияет на эстетическое воспитание школьников и даже на расширение их кругозора.

Однако есть и те, кто считает, что создавать театры при школах — затея глупая и неуместная. В большей степени главным аргументом становится загруженность учителей и учеников. Больше всего противников среди родителей старшеклассников, готовящихся к ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что кажется, после длительного ковидного застоя, киноиндустрия в мире вновь начала оживать. Совсем скоро фильмам будут присуждать такую премию как «Оскар». Судя по всему, борьба будет ожесточенной, ведь стоящих кандидатов действительно немало. Какие же фильмы не стоит пропускать? Делимся.