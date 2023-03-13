Никогда и ни за что: какие знаки зодиака категорически несовместимы

Есть ли среди вас те, кто верит в гороскопы? А те, кто хоть раз, но гуглил совместимость со своим потенциальным партнером? Что ж, самое время разобраться, кто и с кем не совместим от слова совсем.

Овны + Тельцы

Овны – прирожденные воины. Они всегда и во всем будут пытаться соревноваться с вами. А вот Тельцы такое на дух не переносят. Более того, Овны очень властны. Они одни из немногих, кто может заставить Тельцов сделать хоть что-то, но, правда, после придется еще неделю выслушивать недовольство по этому поводу.

Рак +Лев

Что ж, Рак и Лев совместимы примерно настолько же, насколько и небо и земля. Основная проблема заключается в том, что Рак считает Льва слишком эгоистичным. В то же время Льву безумно не хватает восхищения со стороны Рака, а он того дать не может. А Лев закатывает глаза каждый раз, когда Рак начинает припоминать все, что его обидело.

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