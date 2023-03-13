В Петербурге придумали экстракт, который замедлит набор веса при ожирении

В Петербурге ученые разработали экстракт, который поможет замедлить набор веса при ожирении, однако в том случае, если последнее было вызвано нарушением обмена веществ.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», в этом случае ученые работали не с лекарственными растениями, а с биомассой их клеточной структуры. Их химический состав сильно отличается от исходного растения. Так, в этот раз в составе ученые подметили стероидные и тритерпеновые гликозиды. Они могут оказать влияние на нарушения жирового и углеводного обменов.

Со слов специалистов, опыты показали, что экстракт эффективен.

Ранее сообщалось, что по данным Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, за весь период проведено свыше 331,0 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

Только за последние сутки, 12 марта, проведено 109 тысяч тестов на коронавирус, говорят в Роспотребнадзоре.