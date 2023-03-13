Косметолог Груздев рассказал, что убивает ваш овал лица

Кому из девушек не хочется быть утонченными, иметь подтянутую и упругую кожу лица? Как выяснилось, чтобы к этому прийти, нужно следить за несколькими факторами.

Так, в первую очередь влияют птоз кожи и, как ни странно, подкожные мышцы шеи. Отметим, что они чаще всего ярко выражены у тех девушек, которые занимаются спортом активно, качают пресс, но не придерживают голову руками, тем самым напрягая эти самые мышцы.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на хирурга-косметолога Дениса Груздева, также оказывают влияние и слабые мышцы, выстилающие дно рта.

Ранее сообщалось, что жизнь без стресса, пожалуй, довольно сложно представить. Это такая же обычная и привычная (к сожалению) составляющая нашей жизни. Однако проживать негативные эмоции тоже нужно уметь правильно. Довольно часто люди пытаются избавиться от стресса одним простым способом — заесть. Правда, у него тоже есть отрицательные последствия: из-за появившегося лишнего веса тоже можно словить стресс. Рассказываем, как перестать применять этот метод борьбы с негативом.