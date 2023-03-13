В Красносельском районе задержали автовора

Сотрудники Красносельского района задержали подозреваемого в краже автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, 11 марта, у торгового центра на проспекте Ветеранов стоял автомобиль «ВАЗ-2107», в автомобиле была открыта дверь, а из замка зажигания торчат провода.

В этот же день в полицию обратился автовладелец. Он рассказал, что у него украл кто-то тот самый автомобиль. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Позднее был задержан 25 — летний неработающий неоднократно судимый гражданин.

Ранее сообщалось, что сколько бы полиция не рассказывала о том, что не стоит слепо доверять каждому, кто вам звонит, пишет и уж тем более яро пытается вас в чем-то убедить, все равно находятся те, кто очень даже ведется на уловки мошенников

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция Петербурга задержала подозреваемых в разбойном нападении на квартиру
В Калининском районе полицейские ведут розыск грабителя
В Красносельском районе задержали автовора
В России 619 человек госпитализировали с коронавирусом
Весна ударила в голову: как распознать сезонное обострение вовремя
Остался без денег ради безопасности: петербуржец отдал мошенникам 300 тысяч
Гололедная травма: как уберечь себя и свое здоровье в непогоду
Косметолог Груздев рассказал, что убивает ваш овал лица