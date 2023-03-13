В Красносельском районе задержали автовора

Сотрудники Красносельского района задержали подозреваемого в краже автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, 11 марта, у торгового центра на проспекте Ветеранов стоял автомобиль «ВАЗ-2107», в автомобиле была открыта дверь, а из замка зажигания торчат провода.

В этот же день в полицию обратился автовладелец. Он рассказал, что у него украл кто-то тот самый автомобиль. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Позднее был задержан 25 — летний неработающий неоднократно судимый гражданин.

Ранее сообщалось, что сколько бы полиция не рассказывала о том, что не стоит слепо доверять каждому, кто вам звонит, пишет и уж тем более яро пытается вас в чем-то убедить, все равно находятся те, кто очень даже ведется на уловки мошенников