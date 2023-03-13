Остался без денег ради безопасности: петербуржец отдал мошенникам 300 тысяч

Сколько бы полиция не рассказывала о том, что не стоит слепо доверять каждому, кто вам звонит, пишет и уж тем более яро пытается вас в чем-то убедить, все равно находятся те, кто очень даже ведется на уловки мошенников.

Вчерашний выходной день, 12 марта, стал также прибыльным для них. Как пишет Табло СМИ, в этот день в полицию обратился пенсионер. Он рассказал, что ему в течение целого дня звонил неизвестный и говорил, что является сотрудником правоохранительных органов.

Со слов пенсионера, ему рассказали, что его счетами интересуются мошенники, чтобы их сохранить — лучше перевести деньги на некий безопасный счет. Собственно, у пенсионера не вызвала сомнений эта история. Он поверил и отдал мошенникам 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее мы как раз-таки рассказывали, что злоумышленники стараются направить свои силы на самую незащищенную прослойку населения — на пенсионеров. Рассказываем, как уберечь их от таких недобросовестных соотечественников.