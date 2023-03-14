В Смольном признались, что потепление не сделало уборку снега легче

После того, как Санкт-Петербург засыпало снегом, можно было подумать, что с приходом тепла у коммунальщиков появилась передышка. Оказалось, интенсивное таяние снега потребовало от них перехода на усиленный режим работы.

«Городские коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за интенсивного таяния снега», – сообщили в официальном telegram-канале Смольного, добавив, что, по данным Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ближайшие дни будут теплыми.

Также отмечается, что снег нельзя сбрасывать в канализацию. Его утилизацией должны заниматься на снегоплавильных и снегоприемных пунктах, подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на неделе жителей Санкт-Петербурга ждут осадки и мощная волна тепла.

Александр Беглов Смольный уборка снега


 

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