Беглов получил фору: в Петербурге с сугробами справится погода

После затяжных снегопадов погода в Санкт-Петербурге решила сжалиться над снегоуборочными службами. На неделе жителей города ждут осадки и мощная волна тепла, рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние теплый сектор очередного циклона, с центром над Скандинавией. Его усилиями в регионе облачно, пройдет снег, переходящий в мокрый снег, а затем и в дожди», – написал он в своем официальном telegram-канале.

Отмечается, что температура воздуха выйдет далеко за отметку в 0 градусов и поднимется вплоть до +6…+8 градусов в Санкт-Петербурге и +3…+8 – в Ленинградской области. При этом ожидается порывистый ветер с юга от 6 до 11 метров в секунду.

Примечательно то, что при таких погодных условиях 14 марта может стать самым теплым днем в Северной столице с начала 2023 года. Сейчас этим может похвастаться 19 января, когда воздух прогревался вплоть до +5 градусов.

Учитывая высокий риск образования гололеда из-за таяния, следует уделять особое внимание ситуации на дорогах и тротуарах. Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что как уберечь себя и свое здоровье в непогоду.